A fortiori coucouQuel sont vos meilleurs jeux de foutcheboll sur lesquelles vous avez passez plusieurs mois/années ou millénaire ? Sur lesquelles vous avez aussi passez du temps a crée votre propre persso (moi je reste réaliste, je mettais toute mes performances a fondMôa:(par ordre chrono ou j'ai pu mettre la main dessus)-ISS Deluxe**-Super Soccer-Eric Cantona Football Challenge (STRIKER)-Dino Dini's Soccer-WorldWide Soccer 97**-FIFA 99-ISS Pro Evolution**-PES 2-PES 5**Ces trois la, j'ai pas platiné mais diamanté même en dormantBon après comme tous le monde ça reste du jonglage entre PES/FIFA. J'ai adoré FIFA13 même si je suis plus PES pour le nombre de pays présent. J'aime joué plus avec les pays que les clubs.A vous

posted the 09/25/2021 at 09:21 AM by marcelpatulacci