Voici le second épisode de Pokémon Evolutions la mini-série YouTube qui se succède à Pokémon Générations où l'on suit les évènements des jeux par le point de vu d'autres personnages non jouables.Cette fois, on suit les aventures de Lillie, déterminée à secourir sa mère après que celle-ci disparaisse.- Jeudi 7 octobre : Le visionnaire (Kalos)- Jeudi 21 octobre : Le plan (Unova)- Jeudi 2 décembre : Le rival (Sinnoh)- Jeudi 9 décembre : Le souhait (Hoenn)- Jeudi 16 décembre : Le spectacle (Johto)- Jeudi 23 décembre : La découverte (Kanto)Les 18 épisodes de Pokémon Générations en français (qui couvre les évènements des jeux jusqu'à Pokémon X/Y) : https://www.youtube.com/playlist?list=PLVXmcWvDTic_mdZMrtcX_eP1E029yG088