Salut a toutes a tous,aujourd'hui je vous partage un fan game sur le lore inépuisable de la série Resident Evil.C'est de la pure fanfic mais franchement ce Mod de RE1 a du potentiel.Place a un bref synopsis du jeu qui se déroule avant les événements de Resident Evil 1 :La suite en vidéo, le prologue et l’épisode 1 sans commentaires.Bon visionnage.

posted the 09/16/2021 at 07:33 PM