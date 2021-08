Salut !En ce dernier jour du mois d'Août, je vous propose de partager mes musiques favorites de cet opus incroyable !Alors, pour vous, que représente les musiques d'FFIX ?Vos musiques favorites ?FFVI est considéré comme le plus grand travail du compositeur, êtes-vous d'accord ou FFIX surpasse t-il l'OST du VI ?

Who likes this ?

posted the 08/31/2021 at 05:58 PM by sephrius