Salut à tous,

Je viens de finir le remake sur Switch. Je dois dire que je suis soulagé d'en voir le bout, tellement j'ai trouvé le jeu parfois pénible. Certains donjons, notamment les deux derniers sont tellement répétitifs et inutilement longs ! Sans parler des boss et sous boss que j'ai trouvé pour la plupart inintéressants.

Bref, souvent il est cité en référence. Autant à sa sortie sur GB je peux comprendre autant aujourd'hui le jeu est d'un autre âge et lourdingue.

Et vous qu'en avez vous pensé ?