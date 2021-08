Day one.Sortie le 5 novembreCampagne solo : Changez le visage de l'histoireVivez le combat à travers l'histoire entrelacée de héros multinationaux qui ont formé la Task Force One et ouvert la voie aux forces spéciales telles que nous les connaissons. Voici les héros de Call of Duty : Vanguard.Soldat de deuxième classe Lucas Riggs, 20e bataillon, 9e division d'infanterie australienne, 8e armée britannique.Le sergent Arthur Kingsley du 9e bataillon de parachutistes, armée britannique.Lieutenant Wade Jackson, Scouting Squadron Six, marine américaine.Le lieutenant Polina Petrova de la 138e division de fusiliers, armée rouge.Les quatre personnages jouables surmontent le désespoir et le chaos de la guerre, capturés par les puissances de l'Axe, chacun sortant des tranchées pour devenir l'un des premiers agents, le prototype du soldat des forces spéciales modernes, qui se bat pour la victoire dans des batailles à rebondissements à travers le monde.Cette campagne incroyable couvre quatre théâtres majeurs de la Seconde Guerre mondiale dans un récit unifié en mode solo, alors que vous vous préparez à faire votre part pour changer le destin de l'humanité.À travers le récit captivant et le parcours remarquable de ces soldats d'acier, les joueurs vivront des batailles influentes de la Seconde Guerre mondiale en affrontant des ennemis sur les fronts Est et Ouest de l'Europe, et en luttant pour le monde libre dans le Pacifique et en Afrique du Nord. Qu'il s'agisse de combats aériens au-dessus des îles Midway, de la défense de Stalingrad avec la précision d'un tireur d'élite, du parachutage au-dessus de la France ou de l'explosion des forces qui avancent en Afrique du Nord, il s'agit d'une campagne profondément engageante et brute, avec les combats caractéristiques que vous attendez de Call of Duty. Mettez votre courage à l'épreuve sur des fronts de guerre magnifiques mais marqués par les combats, alors que l'espoir s'efforce de triompher du conflit.Multijoueur : 20 cartes au lancement et plus de façons de jouerCall of Duty : Vanguard est prêt à offrir une offre multijoueur massive dès le premier jour, avec 20 cartes disponibles au lancement, dont 16 conçues pour le jeu de base. Avec une grande variété d'environnements divers, préparez-vous à une action pleine d'adrénaline où les combats intenses de Call of Duty sont à l'honneur alors que vous gravissez les échelons pour devenir l'un des premiers opérateurs des forces spéciales.Sledgehammer Games propose des combats tactiques à la première personne au rythme effréné et innove encore en ajoutant de nombreuses façons de jouer. Il s'agit notamment d'un système avancé d'armurerie et de calibre qui porte à un nouveau niveau les environnements immersifs et réactifs, et de la nouvelle génération du mode Gunfight 2v2, introduit pour la première fois dans Modern Warfare : Champion Hill. Imaginez des combats rapides, rapprochés, en petites escouades, dans lesquels huit équipes s'affrontent dans une série d'affrontements où la dernière équipe debout gagne.Vous trouverez bientôt plus de détails dans la révélation mondiale du mode multijoueur, notamment des informations sur la bêta ouverte à venir.Zombies : Une expérience brutale et passionnante développée par Treyarch.Nous sommes ravis d'annoncer le premier crossover de la franchise : Call of Duty : Vanguard propose un tout nouveau mode de jeu Zombies, développé par Treyarch Studios. Cette expérience coopérative s'inscrit dans la continuité de l'histoire de l'Éther noir et s'entrelace avec elle pour créer un univers fascinant, tout en innovant dans le gameplay de base qui a fait la réputation de ce mode. Découvrez les horreurs indicibles du précurseur de Black Ops Cold War Zombies tout en résistant à l'assaut incessant des morts-vivants lors du lancement de Vanguard le 5 novembre !Attendez-vous à un aperçu détaillé de Call of Duty : Vanguard Zombies à l'approche de la veille de la Toussaint.Call of Duty : Warzone : Une nouvelle carte et un nouveau système anti-triche.Warzone est prêt à entrer dans l'histoire de Call of Duty avec une toute nouvelle carte principale qui sera lancée plus tard dans l'année ! Développé par Raven Software, Warzone sera également doté d'un nouveau système anti-triche pour PC, qui s'appliquera à l'ensemble de l'expérience lorsqu'il sera lancé avec la nouvelle carte.Call of Duty : Warzone continuera également à honorer vos expériences de jeu passées, car la progression universelle se poursuivra. Cela signifie que les joueurs de Modern Warfare, Black Ops Cold War et Vanguard peuvent s'attendre à ce qui suit :- Tout le contenu gagné via un Battle Pass ou acheté via un Bundle de la boutique sera reporté.- Vous pouvez jouer à l'un (ou à tous) des quatre jeux Call of Duty intégrés - Modern Warfare, Black Ops Cold War, Vanguard et Warzone - et faire progresser votre rang et votre Battle Pass.- Vous pouvez créer des chargements d'armes pour la zone de guerre avec du contenu provenant de tous les titres Call of Duty.- L'intégration complète entre Call of Duty : Vanguard et Warzone sera mise en place lorsque la nouvelle carte Warzone sera lancée plus tard dans l'année.Avec Call of Duty : Vanguard et Warzone partageant du contenu gratuit après le lancement, un calendrier massif de nouvelles cartes, de nouveaux modes, de nouvelles listes de jeu, d'événements saisonniers et à durée limitée, ainsi que des célébrations communautaires intégrées entre les deux jeux, attendez-vous à vivre l'expérience Call of Duty la plus connectée jamais vue.Préparez-vous à recevoir de plus amples informations sur Call of Duty : Vanguard et Warzone, ainsi que des informations sur le nouveau système anti-triche, dans les semaines qui précèdent le lancement de Vanguard.Call of Duty : Vanguard : Techniquement parlantCall of Duty : Vanguard est propulsé par le moteur de nouvelle génération présenté pour la première fois dans Call of Duty : Modern Warfare, optimisé pour offrir une fidélité visuelle à couper le souffle, un monde photo réaliste, des personnages plus vrais que nature et des performances graphiques impressionnantes qui améliorent la jouabilité. Call of Duty : Vanguard est l'expérience Call of Duty la plus avancée de tous les temps, avec l'intégration de Warzone, le jeu croisé, la progression croisée et la prise en charge multigénérationnelle dès le lancement.Caractéristiques supplémentaires de Call of Duty : Vanguard :Toute la communauté sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (via Battle.net) peut se réunir et jouer ensemble. Emportez votre profil, votre progression et vos statistiques avec vous, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez.Attendez-vous à un calendrier colossal débordant de contenu gratuit après le lancement, qui comprend de nouvelles cartes et de nouveaux modes Multijoueur et Zombies, des événements saisonniers, des célébrations communautaires, et bien plus encore.Le système de Battle Pass est de retour, vous permettant de débloquer du contenu post-lancement avec une progression unifiée dans Call of Duty : Vanguard et Call of Duty : Warzone. Comme toujours, vous pouvez débloquer des éléments tels que des armes de base, des éléments de personnalisation et bien plus encore, simplement en jouant au jeu.Levez-vous sur tous les fronts.Sneak peek du mode multi le 22 août lors du CDLTaille approximative du jeu :175,05 GB (270 avec Warzone)