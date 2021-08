Salut !Alors, cette démo de Tales of Arise, ça en dit quoi ? Vous êtes conquis par le nouveau moteur ? Le gameplay ?Perso ça m'a plutôt emballé même si j'ai des petites choses à redire :Je reste curieux de l'histoire, et comme je connais mal la saga, ça me donne quand même envie de tout rattraper (ouais, même pas peur du nombres d'épisodes xD).Alors, ce nouveau Tales of, gros jeu de la rentrée ou simple RPG ?