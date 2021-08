Star Citizen

La dernière version de Star Citizen, l' Alpha 3.14, est sortie il y a quelques jours , et elle apporte beaucoup de nouveautés au sein du jeu, au premier rang desquelles une géante gazeuse (Crusader) et sa ville dans les nuages (Orison). Voici quelques screenshots pour vous mettre en appétit :C'est tentant pas vrai ?, ce qui veut dire que n'importe quelle personne s'étant créé un compte sur le site officiel du jeu ( RobertsSpaceIndustries.com ) pourra s'y essayer gratuitement, sans donc avoir à acheter un starter pack qui coûte environ 50€.L'occasion rêvée de tester la planète Orison mais aussi tout ce que Star Citizen a à offrir dans son stade actuel (il y a tout de même de quoi faire). Et également de voir si votre PC tiendra le coup et pourra faire correctement tourner le jeu car Orison est extrêmement gourmande. Mais ça, c'est une autre histoire...À bientôt dans le Verse !