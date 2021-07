Interrogé pas pushsquare Nate Fox, directeur créatif chez Sucker Punch, explique pourquoi cette feature est disponible uniquement sur PS5.Sur PS4 certaines cutscenes étaient en fait des vidéos précalculées pour permettre de charger la suite du jeu de manière transparente pendant leur lecture, et ces vidéos prennent énormément de place (impossible d'en faire pour toutes les langues, ndlr) et sont donc synchronisées uniquement pour les voix anglaises.Sur PS5 cette astuce de chargement n'est plus nécessaire grâce a la vitesse du SSD, toutes les cuscenes sont maintenant rendues en temps réel, offrant la possibilité d'une syncro labiale japonaise.