Nintendo averti qu'un problème de logistique fera qu'une petite partie d'exemplaires de l'amiibo Zelda Skyward Sword sera disponible à sa date de sortie (du coup en théorie aujourd'hui) auprès des revendeurs.Si vous comptiez mettre la main sur cette figurine de Zelda et son célestrier qui je rappelle débloque une option QOL pour The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Nintendo estime que le gros du stock devrait être livré aux revendeurs courant aout. Pensez à vérifier vos précommande notamment.Ces problèmes de logistiques n'affectent pas les autres figures amiibo attendues cette année, dont les amiibo Metroid Dread et les reprints des amiibo Super Smash Bros.