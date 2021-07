Vidéo-blog où les développeurs parlent sur la partie audio du jeu, et plus spécifiquement le son des voitures.On y apprend notamment que les capacités de décompression et de ray-tracing des Xbox Série X/S sont utilisées principalement pour améliorer et rendre la sonorité des voitures mais aussi du monde plus réaliste:- Au niveau du moteur des voitures, les sons moteur ne sont dorénavant plus enregistrés uniquement à partir de l'accélération mais également la décélération, donc la plage entière! (C'est pour cela d'ailleurs que les sons moteurs dans FH4 paraissent si répétitifs, creux et faux)Il y aura également de la customisation d'échappements (enfin), donc la capacité aux joueurs d'avoir des sons uniques sur leurs voitures!- Au niveau de l'environnement, les différents matériaux du monde auront un "coefficient de réflexion sonore". Ce qui se traduira par exemple par un son plus réverbérant en ville avec les murs en bêton, qu'en forêt avec les arbres et les feuillages où le son sera plus étouffé car il réfléchira moins. (Renforcé avec l'utilisation du Dolby Atmos)- Au niveau du joueur, grâce à leur nouveau système "sonore modulaire" le jeu calculera et donnera, par exemple en vue à la première personne, un son différent lorsque nous aurons le toit de la voiture décapotable ouvert ou non.. Nous entendrons alors mieux le monde extérieur, le crissement des pneus, le bruit du moteur, la surface sur laquelle on roule, etc.- Au niveau multijoueur, car le ray-tracing n'est visiblement pas utilisé seulement pour le joueur.. mais pour le monde entier! Ce qui fait que l'on entendra enfin correctement ET à volume égal (ce qui n'était pas le cas dans Forza Horizon 4, comme tous les exemples cités plus haut) le bruit des voitures des autres joueurs.Les développeurs trouvent par exemple que cela créé une ambiance vraiment plus prenante et réaliste sur la grille de départ d'une course multijoueur.. Entendre et reconnaître un V10 par là, un V8 par ci, etc.Voilà, apparemment l'un des points les plus critiqués par les joueurs (ou plutôt la communauté) a ENFIN été entendu et travaillé..A voir si tout cela se confirme dans les faits!