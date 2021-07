Star Citizen

Superbe, époustouflant, unique. Voilà les premiers adjectifs qui reviennent de la part desdepuis que l'Alpha 3.14 est ouverte au plus grand nombre, depuis hier soir.Les joueurs découvrent enfin la ville flottante d'Orison sur la géante gazeuse Crusader et peuvent partager leur émerveillement. Auparavant, seul le groupe despouvait s'y promener, et ce groupe de testeurs acharnés à qui CIG met entre les mains les toutes premières versions d'un futur patch (donc pleines de bugs) ne devait pas faire fuiter quoi que ce soit (dans les faits, lesétaient faciles à trouver tant Orison était attendue).La version 3.14 amène d'autres nouveautés que l'on détaillera quand le patch final aura vu le jour, mais pour l'heure, profitons de Crusader et de sa capitale Orison, la ville dans les nuages, avec les magnifiques clichés qu'elle nous offre :À bientôt dans (les nuages) du Verse !