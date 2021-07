Et bien apparement d'après les déclarations de Nintendo il ne sera pas vendu dans le commerce mais uniquement via la boutique officiel MyNintendoAdieu donc les promos...Ah et il sera vendu sans câble HDMI, sans adaptateur secteur....et sans emballage!https://www.nintendo-master.com/news/nintendo-switch-oled-dock-port-ethernet-vendu-separement-uniquement-store-my-nintendo