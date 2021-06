Enfin, j'ai pu mettre les mains sur Kiwami 2 ! Et mes amis, quel épisode ! Je n'ai pas fait la version originale sur PS2, mais ce remake m'a tout simplement mis sur le cul !

Beau à tomber (ce moteur !), d'une richesse indécente et puant le charisme à chaque milliseconde de sa trame principale, Kiwami 2 est le meilleur épisode que j'ai fait à ce jour !

Quelle joie de parcourir ces quartiers plus vivants que jamais, d'admirer cette mise en scène digne du 7e art, de s'estomaquer face à ce doublage ouffisime, ou d'hurler de bonheur avec ce tout nouveau système de combat flamboyant...

Et je ne parle même pas du contenu, qui est colossal. Tout mais TOUT est là ! Scénario aux petits oignons, side quests complètement folles (et à mourir de rire), pleins de clins d'œil aux épisodes 0 et 1 (quel bonheur!), le retour de tous vos persos favoris...

Même le cabaret du 0 est de retour! Enfin, que dire du Majima Game, véritable stand alone indépendant de la trame principale et qui s'avère ultra addictif, diablement scénarisé et mis en scène !

Vraiment, Kiwami 2, c'est une ivresse sans fin. Une claque. Du très très grand Sega. Quel bonheur d'avoir un jeu pareil à notre époque. Incontournable !