Les 10 jeux/séries les plus tweetés de l'année jusqu'à présent (janvier à juin) :1 - Genshin Impact2 - Apex Legends3 - Ensemble Stars!4 - Final Fantasy5 - Animal Crossing6 - Knives Out7 - Fortnite8 - Monster Hunter9 - Fate/Grand Order10 - MinecraftLes 5 jeux vidéos les plus tweeté durant l'E3 :1 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequel2 - Elden Ring3 - Battlefield 20424 - Halo Infinite5 - Forza Horizon 5Et c'est Elden Ring qui a la vidéo sur un tweet la plus regardée durant cette période.Les 10 pays où ça tweet le plus a propos des jeux vidéo :1 - Japan2 - United States3 - Korea4 - Brazil5 - Thailand6 - Philippines7 - India8 - United Kingdom9 - France10 - SpainOn était 6e en 2020 les gars...Vous avez d'autres classes (notamment esports) sur le lien source.