Tel un cheveux sur la soupe, Pokémon UNITE arrive dès le mois prochain sur Switch et en septembre sur Android/iOS, sans pour autant donner de date précise. Développé par Timi Studio de chez Tencent, Pokémon Unite devrait être un MOBA disponible en F2P avec micro-transaction pour personnaliser son avatar et ses Pokémon.Communiqué de presse : https://nintendoeverything.com/pokemon-unite-arrives-for-switch-in-july-and-mobile-in-september/ Artworks et capture d'écrans : https://nintendoeverything.com/pokemon-unite-screenshots-costumes-art/