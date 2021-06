Salut à tous!



La bande annonce de Forza Horizon 5 m'a encore une fois impressionné. Ce studio est clairement le joyau de Microsoft et on peut clairement comparer en termes de qualité graphique FH5 au nouveau Horizon sur PS5.

Mais alors Gran Turismo 7 dans tout ça? Et bah franchement c'est un peu triste parce que ce fût ma licence préférée mais c'est pas du tout au niveau de FH5.

Oui l'un est du 60 fps sur circuit et l'autre du 30fps en monde ouvert, n'empêche que l'écart graphique est énorme. La qualité de la modélisation de l'environnement? On dirait deux générations différentes.



J'ai toujours l'espoir que Polyphony Digital se relève et nous sort des claques graphiques comme GT1 et GT3 mais ça semble compliqué. Le passage à la HD a fait du mal à ce studio et surtout l'absence de sous-traitance alors que les jeux sont de plus en plus lourds à faire.



On verra au prochain trailer de GT7 mais moyennement optimiste. Dommage que Sony ne fasse pas le ménage dans le studio pour le moderniser...