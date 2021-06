Alors que Ratchet&Clank: Rift Apart est dans une bonne partie des Playstation 5, serait t'il possible de voir débarqué un "spin-off" axé sur Rivet&Kit, les doubles dimensionnel de Ratchet&Clank avant le retour du duo iconique dans le prochain volet dont l'histoire s'annonce déjà décisive pour la franchise ?Il est clair que cet opus va avoir un succès commercial, durant l'ère Playstation 4 seul un titre de la franchise a été proposé, c'est le minimum qu'ils pouvaient faire, alors qu'avant la licence était annuelle (entre les jeux principaux et les "dérivés". Moi j'y crois car le prochain opus ne sera pas là avant la fin de génération de la Playstation 5 à tout les coups! Et ils ont déjà réalisé un "spin-off" de Spider-Man en proposant l'excellent: Spider-Man: Miles Morales.La formule fonctionne car le jeu a cartonné, la solution de proposer des jeux tout aussi qualitatif mais d'une ampleur moindre semble une bonne proposition d'attente entre deux gros opus. Et je ne trouve pas la méthode malhonnête quand on vois le résultat. Donc moi je crois fortement a un jeu dérivé sur Rivet&Kit qui sont devenus essentiel depuis cette opus. Votre avis ?