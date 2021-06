Voilà les acteurs qui représenteront fièrement les personnages du jeu. Le mec au milieu c'est Wesker.Ella Balinska (Charlie’s Angels), Tamara Smart (Artemis Fowl), Siena Agudong (Upside Down Magic), Adeline Rudolph (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), et Paola Nunez (Bad Boys for Life).La série sera composée de 8 épisodes et sera dirigée par le showrunner Andrew Dabb, tandis que les deux premiers épisodes seront réalisés par Bronwen Hughes (Better Call Saul)NON je ne ferai aucun commentaires (haha)https://www.actugaming.net/serie-en-live-action-resident-evil-casting-417862/