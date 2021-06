Ma période Nintendo Switch est arrivée a son terme, maintenant place à la Playstation 5 qui dispose d'une grosse semaine avec le retour de Final Fantasy 7 Remake et mon GOTY de coeur (voir réel): Ratchet&Clank! (Prochain jeu sur la console déjà dans 2 semaines et ce sera Scarlet Nexus)Avis rapide: J'ai joué environ 2 heures au DLC et j'aime bien les 2 héros, ils sont stylés! Sinon le jeu est magnifique (déjà sur PS4) et là c'est encore mieux, je vais me le refaire en mode difficile pour les trophées et surtout le platine (je vais souffrir mais bon).Ratchet and Clank: Rift Apart je suis dessus depuis 15H30... J'étais pas prêt, mais vraiment, et j'avais pas rejouer à la PS5 depuis quelques temps j'avais oublier les sensations des gâchettes, visuellement une dinguerie, une tuerie mais vraiment, je suis sur les fesses.... Bref je ferais un avis complet quand j'aurais fini ce dernier!!!! Je vais le savourer (je joue en extrême en plus)