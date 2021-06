Alors je précise pour cet avis qu'il va y avoir desLucifer est une série que j'apprécie, logique sinon je serai pas aller jusqu'à la 5. La 4 étant ma préférée, un peu déçu par la 3 car top d'épisode inutile malgré de très bon.Globalement, c'est une série que je trouve satisfaisanteJusqu'à la boucle final qui est cette 5 ème saison qui j'ai pas honte de le dire est mauvaise. Mauvais dans ce que ça raconte, mauvais dans le rythme, les personnages qui étaient intéressant au départ ne parviennent plus à évoluer, voir régresse. Toujours ces enquêtes relou et où tu grille qui est le tueur à 2 Km.Aller, sur ces 8 épisodes de la partie B j'en retiens 3 et encore, même pas, plutôt 2 je dirais. Pour moi, il est temps que la série s'arrête car ça ne raconte plus rien d'intéressant, même Lucifer qui est la star de la série devient un peu transparent. Quasiment aucune scène de combats, ou alors ça dure deux minutes.Le combat final est catastrophique, aucune émotions, aucune intensité, rien le néant to tal, des scènes qui n'ont parfois aucun sens, aucune logique. Non, mais sérieux à un moment faut le dire, c'était nul à chier, une belle déception même si je sentais déjà la saison de trop.Dieu, son apparition est presque anecdotique (faire danser les gens wouah trop bien) Ils avaient vraiment les moyens de faire un truc de fou mais ça tombe totalement à plat, le moment marquant est touchant de cette partie B est bien évidemment la mort de Dan qui était un perso que j'aimais beaucoup, mais c'est presque LE seul épisode qui m'a captivé.Le combat final sérieux j'ai cru à une parodie tellement c'était ringard. Ça se voit qu'ils savent plus ou aller avec cette série et qu'ils font n'importe quoi. Même la scène final pue la pisse tellement ça arrive comme ça en sortant d'un cul...Je retiens une bonne bande son comme toujours avec cette série et un ou deux épisodes potable dont un triste et poignant. Le reste poubelle poubelle poubelle...Si je devais noter cette partie B je mettrais 8/20.Jattends plus la saison 6, je pense que même si ça sera difficile de faire pire, ça sera de toute façon pas bien folichon. J'espère me tromper...