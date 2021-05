Après une trilogie entrée dans la légende, on pensait en avoir fini avec le Spartiate Kratos et sa vengeance contre les dieux de l'Olympe. C'était sans compter la volonté du studio Santa Monica de nous offrir un ultime spectacle de grande ampleur.

Vendu à tort dans la presse comme un jeu multijoueur (ce que je n'ai pas testé, arrivant bien après la fermeture des serveurs), God of War Ascension est avant tout une solide aventure en solo et qui n'a pas grand chose à envier à ses aînés.

Mieux, sur certains points (puzzle, mise en scène), certains passages de cet épisode sont tout simplement les plus impressionnants de la saga. Se positionnant comme une préquelle, l'histoire joue sur la libération de Kratos avant son combat contre Arès.

L'aventure s'avère longue, très bien rythmée, jonglant entre plateformes très Naughty dog et affrontements dignes du 3ème épisode.

Certes, Ascension est moins marquant, la faute à un scénario de plus faible ampleur et à des antagonistes de second plan. Mais entre ses idées originales (comme le remonte temps, une merveille), sa BO sensationnelle, sa DA magnifique, faisant transition avec l'opus PS4 et ses affrontements dantesques, ce GOW est inévitable.