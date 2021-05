“Announcing new console experiences, Sonic Colors: Ultimate and Sonic Rangers, further details on Netflix’s Sonic Prime, mobile news, musical events and much more!”

En addition au leak de janvier dernier + datamining de la vidéo d'hier, d'après Eurogamer, Sega mentionnait le nom "Sonic Rangers" dans l'ancienne version de leur communiqué de presse. Evidemment, le communiqué de presse final envoyé par Sega après le Sonic Central ne mentionne plus ce nom.Cela ne confirme pas que le jeu final sera commercialisé sous ce nom "Sonic Rangers", mais cela vient ajouter une pierre à l'édifice...