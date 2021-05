(Coucou)Vos réactions si ce soir Horizon 2 est annoncé genre pour juillet/août ?Peu de chance mais si on suit la logique (mine de rien) des "State of play" bah... c'est pas si fou que ça en réalité... Surtout qu'hier c'est tenu une présentation de SONY pour les investisseurs et un certain "God of War: Ragnarök" est encore bien présenté comme un "post launch line-up game" alors...Qui d'Horizon 2 ou God of War Ragnarök sera le gros de fin d'année sue PS5 ? Réponse ce soir!!!