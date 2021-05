Le monstre le plus emblématique de la saga rejoint officiellement le casting de tueurs de Dead by Daylight le 15 juin 2021.Le Nemesis poursuivra une nouvelle fois la pauvre Jill Valentine qui intégrera elle aussi le cast mais en tant que Survivante bien sûr.Leon est aussi là et son commissariat est également de la partie.Une belle collaboration pour les 25 ans de la série donc.Voici le Trailer CGI du Nemesis et du Gameplay dans le R.P.D.