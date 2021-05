La rumeur courait depuis des mois : Bethesda, racheté par Xbox fin 2020 pour 7,5 milliards de dollars, tiendrait une conférence aux côtés de sa maison mère. C’est désormais confirmé : la conférence en question se tiendra aux abords de l’E3 cet été ! C’est Matt Booty, directeur des studios Xbox, qui nous l’a appris au cours d’une interview pour Le Figaro. Il a également transmis pas mal d’informations concernant les futurs productions de l'éditeur, prévues pour sortir day one sur le Game Pass.Toujours au cours de cette interview, Matt Booty en a profité pour confirmer - si besoin était - que les jeux en cours de développement chez Xbox ont bel et bien été impactés par la crise du Covid-19. Point "rassurant" cependant, les nouvelles franchises auraient été bien plus touchées que les suites de séries déjà existantes : une info de bonne augure pour le tant attendu The Elder Scrolls VI. Enfin, on a appris qu’il existait bien un rapport hiérarchique entre le boss de Zenimax Bethesda et Phil Spencer, le vice-président gaming de Microsoft. Pour en revenir à la double conférence de cet été, celle-ci approche à grands pas et on espère qu’elle sera riche en annonces !