L’ogre norvégien Embracer Group annonce le rachat d'Appeal Studios (Outcast), KAIKO (Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered, Legend of Kay Anniversary, Darksiders : Warmastered, Darksiders II : Deathinitive Edition, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning) et Massive Miniteam (Squishies, Little Big Worshop, Spitlings) via sa filiale THQ Nordic, qui a également créé le studio Gate21 pour permettre la création de "personnages 3D de classe mondiale", ainsi que FRAME BREAK (Farmech, Gravibeat, Acrobotics) via la filiale Amplifier Game Invest.