Bonjour à tous !Alors oui, y'a déjà un article principal, mais j'avais envie de revenir quand même dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce qu'on a vu du BR et du trailer de Intergrade !Notamment dans le gameplay du BR, qui annonce peut-être des choses pour la partie 2 du remake selon moi, et en tout cas je l'espère. Alors attention, longue vidéo d'analyse !Autrement, vous pensez quoi du BR sur FFVII ? Emballez par ce que vous avez vu ou toujours osef ?Vous y jouerez ?Ou alors vous allez attendre la version dans Ever Crisis, qui sera plus scénarisé et faite différemment ?Et pour Intergrade, quid de vos théories pour le retour de Nero ?Est-ce qu'ils partent trop loin en faisant revenir le Deepground aussi tôt ?L'ambiance du deuxième, vous la sentez comment (Nomura parlait de beaucoup plus de nature, forcément) ?