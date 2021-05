Hello à tous,Pour ceux qui ont envie d'avoir un test digne de ce nom et non un test où le mec ne prend pas aucun risque (je vise personne), GagzZz propose une vidéo très intéressante sur ce nouveau Resident Evil.Je ne sais pas ce que vous en penserez mais commentez et échangeons tous sur le sujetPerso, j'ai mon propre avis mais je n'ai pas encore fait tous les RE que j'ai en tête (même si j'avance bien)