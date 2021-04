Microsoft

J'ai pu chopé les 2 extensions de Forza Horizon 4 il y a quelques temps du coup je me suis lancé dessus pour voir ce que ça donne. Etant assez fan de la série de base, un petit peu de rab ne pouvait pas faire de mal, bien qu'un petit renouvellement de formule ne serait pas du luxe+ Toujours au top techniquement, quelle que soit l'extension. C'est magnifique graphiquement, et l'animation n'est pas en reste.+ L'extension LEGO est une vraie bouffée d'air frais niveau ambiance. Le style graphique est super appréciable en plus d'être parfaitement réalisé, on s'y croirait.+ Les petites astuces de gameplay dans LEGO cassent la routine des FH alors qu'au final, on y fait à peu de choses près la même chose. Mais pour qui pour quoi, j'ai plus de plaisir à lancer des courses et les enchainer pour gagner des briques LEGO que pour gagner des fans et autres conneries+ Toujours pour LEGO, il y a ce côté un poil plus arcade vraiment grisant !!+ Les véhicules LEGO sont top de chez top.+ Le ciel de nuit dans Fortune Island ... c'est tellement beau ...- Fortune Island est bien trop proche du jeu de base dans son ensemble, du coup j'ai commencé à ressentir une certaine lassitude. Je n'ai même pas attendu d'avoir vu toutes les saisons.- Pourquoi certains éléments de décors dans l'extension LEGO ... ne sont pas en LEGO ?? On retrouve certains arbres , ou zones de végétations comme si on était dans le jeu normal !! De même, les nuages sont classiques alors que dans certaines vidéos ou sur les images de loadings, ils sont aussi en LEGO !!- Pitié la prochaine fois, épargnez nous la course avec des utilitaires qui roulent à 75km/h en moyenne, surtout sur un circuit relativement long (LEGO) !!-Dommage qu'il n'y ait pas plus de véhicules en LEGO, car c'est super classe-Ils auraient pu nous rajouter quelques musiques au radios, car c'est à mon sens le défaut majeur de FH ... on tourne vite en rond sur les radios !!!Au final, si l'extension Fortune Island est sympa, elle commence à montrer les limites de la formule (vu que l'on passe des dizaines d'heures sur le jeu forcément ...). Elle n'est pas à prendre à défaut en soit, mais elle vient rajouter un bloc sur une masse que l'on est soulagé d'avoir fini. Et ça en devient trop. Par contre, l'extension LEGO, même si imparfaite, apporte une vraie petite bouffée d'oxygène. Le style visuel frais, la course aux blocs, l'ambiance, ... un vrai plaisir de faire les différentes épreuves et construire sa maison. On en viendrait presque à espérer un jeu entier dans le style, en poussant plus loin le principe de construction. J'adore.