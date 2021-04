Salut !Comme je l'avais fais pour FFI & II, je vous propose aujourd'hui mes musiques favorites d'FFIII, version DS !J'ai connu les musiques d'FFIII avec la version DS, je ne les avais jamais entendu avant, et après avoir écouté les versions NES, clairement je préfère les réarrangements !Et vous, vos musiques favorites ? Plutôt NES ou DS ?L'OST d'FFIII, mémorable pour vous ?

Like

Who likes this ?

posted the 04/17/2021 at 02:10 PM by sephrius