Taro Yoko a livré quelques infos supplémentaire notamment on apprend qu'il y'a eu du contenu supprimé à l'époque de Nier Gestalt et que ce contenu serait dans la nouvelle version, il y'aura aussi un lien avec Automata et pour ceux qui ont aimé le Papa Nier , il y'aura une référence de lui!Il y'aura un nouveau boss et l'histoire de ce boss est apparemment extrêmement triste et j'en suis convaincu que ce boss, c'est l'histoire de la petite sirène à tout les coups! Pour ceux qui connaissent le lore! .