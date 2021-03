Salut ! Vous allez bien ?Dimanche soir, j'ai testé la démo d'Outriders sur PS4. Honnêtement, je l'ai testé parce que l'éditeur c'était Square-Enix, et que je m'intéresse à tout ce qu'ils font de près ou de loin.Et quelle... surprise ?Je pensais pas me retrouver devant un jeu avec d'aussi vieilles mécaniques et très limitées, d'une technique d'un autre temps, et de gunfight mou du genou...Pourtant, y a quand même de vrais petites choses qui m'ont fait tenir pendant l'heure et demie.Vous y avez joué ? Vous avez trouvé ça comment ?C'est le genre de jeu qui vous botte ça, peu importe la technique et le gameplay ?Je connais pas très bien les looter shooter, il apporte quoi par rapport aux autres réellement ?