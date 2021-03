Après un Darksiders 3 en demi-teinte, le studio Gunfire Games continue son expérimentation dans le genre en vogue depuis quelques années qu'est le souls-like. Mais cette fois-ci, exit les combats au corps-à-corps et place au TPS : un excellent choix évitant la comparaison directe avec les plus gros titres du genre.

posted the 03/09/2021 at 12:26 AM by obi69