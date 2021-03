Dans une interview pour Games Industry, Remedy a déclaré travaillé sur plusieurs projets que l'on peut résumé ainsi :Control team: portage de Control sur les nouvelles plateformes + l'équipe a aussi commencé de travailler sur le prochain gros AAA du studio et l'éditeur n'est pas Epic.Vanguard team: travaille sur une nouvelle IP qui un jeu de co-op multijoueur et le jeu est entièrement financé par RemedyCrossfire team: travaille sur CrossfireX et Crossfire HD pour SmilegateEpic team: travaille sur deux jeux qui se dérouleront dans l'univers partagé de Alan Wake et Control, un AAA et un jeu plus petit.Le prochain gros jeu du studio dirigé par l'équipe de Control semble être une nouvelle licence.Cela pourrait-être intéressant de se rappeler que Shuhei Yoshida avait rendu visite à Remedy en 2019 seulement quelques jours après Housemarque qui travaillait donc sur Returnal même si bien entendu il y a plus de chances que cela n'ait aucun rapport.