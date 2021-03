The witcher 3 WildHunt, présent dans le gamepass depuis le 19 décembre 2019, s'apprête à quitter le service le 15 mars qui arrive, il aura fait de ce fait plus d'un an sur le gamepass.Maintenant connaissant les relations privilégiées de microsoft avec CDprojekt, (tout ce que je vais écrire à partir d'ici ne sont que de pures spéculations) et vu comment le gamepass fonctionne, (un éditeur remplace généralement un jeu sortant par un autre) est ce que Cyberpunk 2077 ne débarquerait pas finalement dans le service une fois The witcher 3 parti?Parce que microsoft n'a pas retiré le jeu de son store (même si y'a un avertissement avant d'install les versions xbox one du jeu) et CDProjekT assez dans la tourmente pourrait peut être profiter d'un coup de com pour redorer un peu son image, et sans oublier tous les curieux que ça attirera sur le service, la vraie question étant de savoir si le jeu est quand même jouable (sur les consoles last gen) depuis les divers patch.Mais je miserai quand même une pièce sur l'arrivée prochaine du jeu dans le gamepass