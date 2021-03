Bonjour, Je joue actuellement déjà à la switch grâce à celle de ma copine, mais ça fait déjà 2 ans que je lui dis que je vais m'acheter la mienne (car je pensais que Nintendo allait officialiser le nouveau modèle) mais ça n'a pas l'air de venir.. et j'ai peur que lorsque j'achète la switch ils annoncent le nouveau modèle >_< J'achète ou j'attends encore.. ?

posted the 03/03/2021 at 04:39 PM by j49