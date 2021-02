Ce projet semble un réel challenge et renouveau pour la franchise Pokémon, alors que les remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle divisent la communauté cet opus offre un espoir concernant le futur de la licence.D'après la présentation, le côté "ouvert" saute aux yeux, à l'image d'un Zelda BOTW le côté exploration sera sur le devant de la scène aussi bien en horizontalité que verticalité avec les images leakés hier (ci-dessous et dessusEscaladé les montagnes à mains nues ou bien utilisé une monture terrestre (comme sur l'image il me semble Haydaim) ou une monture aérienne (Gueriaigle je crois aussi) cela promet quelques liberté dans ce Sinnoh du passé.Les combats sont confirmés pour être classiques (merci, heureusement pas comme Let's go avec les sauvages) et nouveauté (enfin) directement sur la MAP sans coupure et background pré-défini.Vos avis et surtout attentes ?Me concernant je veux que ce jeu soit:- 100% SOLO ! (pour la main quest, aucune aide extérieur possible, on choppe les XXX Pokémon du Dex à l'ancienne, on se démmerde!) après la quête pourquoi pas débloqué le système d'échange et combat en ligne (si il y a) mais pas avant.- Pokémon chromatiques (si ils y sont, j'ai peur) visible sur la MAP !- Une histoire solo travaillé et moins gamin que le reste de la franchise avec une mythologie de Sinnoh bien utilisée et des endroits "spéciaux" pour certaines espèces (comme les légendaires) ou des Pokémon rares dans les autres jeux (style Barpau&Co) je veux vraiment avoir un côté "recherche".- Lieux mythiques de Sinnoh du présent (): Je veux en voir les traces ici et là à travers la MAP.- Je veux des quêtes annexes!- Bien que basé sur l'exploration j'espère sincèrement qu'il y aura des dresseurs Pokémon a affrontés sur la MAP mais c'est pas certain alors à voir.Voilà je pense que c'est pas mal déjà pour une première de la sorte, mon rêve va ptet se réalisé même si il sera pas parfait alors cool!