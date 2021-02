Hibiki Dan, la fameuse parodie de Ryo Sakazaki et Robert Garcia d'Art of Fighting , censé être volontairement conçu pour être low tier pourrait être (l'espace d'un court instant avant un fix bien sûr) top tier grâce à un combo pas encore bien maîtrisé mais qui pourrait s'avérer être un infini :Autrement le remix de son thème toujours bien funky est franchement bon, comme tous les morceaux de SFV en général je trouve :

posted the 02/24/2021 at 04:42 PM by chiotgamer