Bah je viens de me rendre compte que j'étais passer totalement au "démat" et franchement c'est vrai que c'est pas si mal en réalité...Alors j'ai pas encore la fibre, j'ai une connexion pas exceptionnelle mais pas merdique non plus donc je vais "exclure" la catégorie "téléchargement jeux Next Gen PS5" (qui me prenne 10/15/20/25H&Co de téléchargement) mais honnêtement pour la Nintendo Switch dont les jeux sont très légers bah ça fais le taff, en plus je viens de me prendre une micro carte SD en promo donc plus trop de soucis question mémoire.J'avoue que "switché" entre les jeux sans retiré la cartouche bah c'est vraiment rapide et moins casse couille (surtout avec des jeux comme Animal Crossing, truc que tu joues au minimum 1x par jour si tu es dedans) ou un Smash Bros (que tu veux faire des fights assez rapidement) donc pour le coup en dehors de BOTW2 et des jeux principaux Pokémon (pour l'aspect collection) je pense rester sur le démat sur console.En gros: mes licences favorites en physique pour la collection, les autres en démat.Et du coup bah revenons aussi aux films...Les cinémas sont fermés, Netflix/PrimeVideo/Disney+&co bah forcément ça a fais son effet... Résultat je ne regarde plus les chaines (faut dire avec les merdes qu'il y a, bon ok j'avoue je regarde les marseillais) et quand je regarde la TV c'est forcément sur l'un des supports précités.Je n'achète même plus de bluray, je préfère acheter ou louer sur Amazon Prime Video pour les gros blockbuster.... Pour SW/Marvel même là j'ai passer le cap! Vu que ça arrive tôt ou tard sur Disney+ (en 4K et tout le bordel) je préfère aussi attendre, que d'acheté un boitier 4K a 30e (même l'aspect collection est sacrifié là) c'est pas du tout rentable...Fin bref, du coup avec la crise du Covid ou tout est fermé bah je pense que j'ai basculé et en dehors des jeux PS5 de 4800Go j'en suis bien content.PS: Le seul point négatif que je vois c'est par rapport au marché de l'occasion. Vendre c'est fini(bon ça m'apprendra aussi a vendre des jeux car je suis bloqué a certains moments et quelques mois voir années plus tard faire un caprice pour les reprendrePS2: Ah par contre si Nintendo fume quoi pour les prix des jeux sur le E-Shop ? Smash a 69E really, fuckEt vous ?