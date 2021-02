Star Citizen

Pas le temps de souffler pour Star Citizen ! Alors même que les joueurs regrettent la fin de l' événement ingame XenoThreat qu'ils auraient préféré voir durer, voilà que Star Citizen est proposé à l'essai gratuitement pendant 10 jours, en plein pendant le Nouvel An chinois , vous allez donc pouvoir vous essayer gratuitement au MMO spatial de Chris Roberts, créateur de la série Wing Commander. Pour ce faire, il vous suffira "juste" de vous inscrire sur le site officiel du jeu, RobertsSpaceIndustries.com . Vous pouvez cliquer ici pour un renvoi direct vers le formulaire d'inscription (avec un code referral pré-renseigné).Une fois votre compte créé, vous pourrez alors télécharger le jeu (environ 50 Go), lancer leet accéder au jeu sans frais jusqu'au 25 février donc. Passé ce délai, si vous avez été conquis par l'expérience, il est impératif d'acquérir un pack de démarrage pour jouer à Star Citizen . Pour environ 50€, vous devrez choisir entre un Aurora MR ou un Mustang Alpha . Mais ça, c'est une autre histoire...Attention : Star Citizen est un jeu gourmand qui nécessite un bon PC (le jeu est exclusivement sur PC). Pour savoir si votre machine pourra tenir la route, jetez un œil à l'outil Telemetry , qui compile les FPS moyens de tous les joueurs en fonction de leurs configurations (GPU & CPU). Par ailleurs, Star Citizen est un jeu au rythme assez lent, pas (encore) disponible en français et qui n'est pas particulièrement accessible aux premiers venus. Le jeu ne vous aide pas ou presque et votre premier vol (si vous arrivez à trouver le hangar qui contient votre vaisseau) risque de ne pas être beau à voir. Dans la mesure du possible, faites vous aider par des joueurs qui connaissent le jeu, et/ou passez par le Hub de bienvenue du jeu (en anglais là aussi). La communauté francophone est l'une des plus représentées, vous n'aurez aucun mal à vous faire épauler par un joueur francophone expérimenté.En attendant, qu'y a-t-il à faire dans Star Citizen pour le tester pendant 10 jours ?- Visiter les planètes respirables et leurs différents biomes pour se familiariser avec l'ambiance du jeu : les villes (Lorville, New Babbage), les environnements naturels (forêts de conifères, lacs gelés, champs de fleurs, déserts, savane, etc.) et artificiels (mines désaffectées, champs de carcasses et de débris). Faites aussi un arrêt sur Aera 18, point d'intérêt de la planète-ville ArcCorp.- Se balader de station en station et visiter l'intérieur des centres commerciaux : ceux des R&R aux différents points de Lagrange comme les stations en orbite stationnaire autour des planètes respirables. Acheter à boire et à manger pour ne pas mourir de faim ou de soif.- Collecter quelques primes en allant abattre des cibles qui se planquent en général près d'astéroïdes, et donc faire attention à ces mêmes astéroïdes...- S'acheter une armure et des armes et aller nettoyer des zones occupées illégalement (stations, bunkers ou épaves).- Accepter les missions données par Tecia 'Twitch' Pacheco, gagner beaucoup d'argent mais... passer par la case prison.- Visiter Grim Hex, la station qui ferme les yeux sur vos antécédents, acheter une clé de piratage puis tenter de pirater votre niveau de criminalité à Kareah pour redevenir un citoyen modèle.- Se faire rémunérer pour être allé récupérer un colis à un endroit A puis l'avoir livré à un endroit B le plus rapidement possible, en ayant affronté les températures extrêmes des lunes glacés ou désertiques qui parsèment le système Stanton.- Acheter de la marchandise (légale ou non) à un avant-poste et aller la revendre ailleurs en prenant une petite marge confortable.- Aller auprès d'une épave (au sol ou dans l'espace), y récupérer la boîte noire et identifier les victimes du crash.- Aller à la recherche d'une personne disparue dans une grotte et en profiter pour miner quelques dépôts d'Hadanite, en s'étant préalablement équipé d'un sac à dos.- Faire monter sa réputation auprès des autorités pour abattre des cibles de plus en plus grosses voire même s'attaquer aux joueurs qui ne respectent pas la loi.- ...À bientôt dans le 'Verse !