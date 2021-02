Star Citizen

Baptisée, cette nouveauté introduite hier va permettre à tous les joueurs d'un même serveur de participer à une grosse mission collaborative où il sera bien évidemment question de se mettre sur la tronche, puisqu'il s'agit là du principal gameplay de Star Citizen dans son état actuel.Cette mission est constituée de plusieurs phases qui seront dévoilées au fur et à mesure dans les jours à venir, sur la page web consacrée à l'événement . En 3.12.1, les joueurs sont incités à se rassembler pour collaborer et ainsi lutter contre les terroristes de XenoThreat, des hors la loi arrivés dans le système Stanton pour semer la discorde en s'opposant au gouvernement, l'UEE. La vidéo de présentation de l'opération laisse peu de place au doute : il va falloir castagner de gros vaisseaux capitaux comme le Javelin ou l'Idris... Spectacle garanti !Pour pouvoir prendre part à la bataille et jouer un rôle déterminant aux côtés des autres joueurs, il faudra préférablement être équipé d'un vaisseau qui tienne la route. Vous n'avez pas eu le temps de le farmer dans le jeu ? Qu'à cela ne tienne, CIG vous propose bien sûr de brûler les étapes en l'achetant avec votre argent : une douzaine de vaisseaux de combat sont ainsi proposés à la vente , de 81,90€ pour le petit chasseur léger Anvil Arrow à 327,60€ pour le bombardier lourd furtif Aegis Eclipse.Rien de tel pour redonner un coup de fouet au financement participatif de Star Citizen qui en 2020 a atteint des sommets, avec 79 millions de dollars accumulés sur la seule année dernière, pour un total de 344 millions depuis 2012.