Bonsoir à tous,



Tout est dans le titre,



Je viens de lancer Sea of Thieves sur SERIES X pour jouer entre amis et durant l'intro je suis surpris par la présence d'un tearing assez net dans la jungle.



Est ce que des joueurs sur SERIES X rencontrent le même problème ?



Est-ce censé s'améliorer par la suite ?



Pour info j'ai un écran en Samsung 1080p.



Merci pour votre réponse et bonne soirée à tous !