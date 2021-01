Bonsoir, j'ai un problème de manette, une en particulier, la rouge du modèle de base m'indique batterie faible hors je l'ai laissé branchée sur la console pour qu'elle charge. Quand je vais sur le support manette pour voir ou en est la charge, ça m'indique que c'est chargé à fond HORS quand je la retire pour jouer, ça m'indique batterie faible et c'est orange...



Je comprends pas d'où vient le problème, je pense que ma manette rouge est niqué et elle charge plus même si elle indique le contraire...



Des gens ont déjà eu ce problème ? Merci pour votre aide.