Je n'avais pas fait d'Hyrule Warriors jusque la, après avoir appris que ce serait en quelque sorte une prequel a BOTW en retrouvant la même ambiance, les mêmes lieux, les personnages, tout en approfondissant le lore de l'univers du 1er jeu, m'avait donner bien envie.Et après 20-30h de jeu, je n'en suis pas encore a la fin mais j'en suis ravi malgré quelques défauts que je citerais :- Assez répétitif a la longue- Le même schéma pour quasiment toutes les missions (nettoyer les camps, prendre les avants postes, battre les moblins, ensuite le lynel)- Un aspect graphique qui a du mal notamment au niveau framerate mais sublime dans ces cinématiques.Les cinématiques venons en, elles sont magnifiques, il y'en a beaucoup et durent souvent longtemps, c'est tout ce qui manquait au 1er jeu, les doublages sont aussi de très très bonnes qualités tout comme l'OST dans la même veine que BOTW.Un autre point fort, c'est la diversité de gameplay au niveau des personnages et des prodigues, la où tu as un sentiment répétitif au niveau des missions, tu as plusieurs personnages tous différents au niveau de leurs déplacements et pouvoirs ce qui apporte une variété très appréciable a l'ensemble.Un contenu aussi très dense, une map agréable et intuitive, les améliorations sont sympa, notamment au niveau des armes. Pour moi c'est un excellent jeu, je prend vraiment un grand plaisir a le faire.Et vous vous en avez penser quoi ?