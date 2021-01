Tiens en lisant le post parlant de Battlefield 6, ça me rappelle que ça fera bientôt 10 ans, que le 3 est sorti, et je me rappelle avoir eu le kiki tout dur, quand j'ai vu le trailer du multi (sur PC), que je reposte ici, franchement jusqu'à présent ça fracasse quand même la mâchoire... Et oui il y avait déjà un gap vraiment "next gen" il y a 10 ans... ah c'était quand même quelque chose et ça m'a fait changer de PC