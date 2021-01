Douche froide pour ceux qui espéraient voir rapidement leurs versions du jeu bénéficier du patch next gen qui devait rendre ces versions presque au niveau du pc.En effet le co-fondateur du studio, Marcin Iwiński , est revenu dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux pour s'excuser encore une fois des versions old gen et expliquer aux joueurs pourquoi elles se trouvaient dans cet état.Bonne nouvelle pour tous les joueurs, le prochain gros patch arrivera d'ici 10 jours !Voir la vidéo ici: