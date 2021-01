Sony, qui s'apprête à fêter ses 50 ans de présence au Consumer Electronics Show (CES), participera à l'édition 2021. L’occasion d’y présenter ses innovations lors de l’événement cette année entièrement digitalisé qui se tiendra du 11 au 14 janvier 2021.

Sony occupera officiellement la scène virtuelle principale du CES 2021 le lundi 11 janvier 2021 à 23h (heure française). La nouvelle plateforme événementielle "Sony Square" (https://square.sony.com) permettra de suivre en direct la conférence de presse avec Kenichiro Yoshida, chairman, président & CEO de Sony Corporation et les directeurs de Sony Interactive Entertainment (Jim Ryan), Sony Pictures Entertainment (Tony Vinciquerra) et Sony Music Entertainment (Rob Stringer).Il n'est pas impossible que Sony fasse des annonces concernant la marque PlayStation en plus de faire un point sur les ventes mondiales de la PS5 dans la mesure où le temps de communication sur ses nouveaux téléviseurs (Bravia XR Master 8K LED Z9J, Master OLED A90J, Master OLED A80J, 4K LED X95J et 4K LED X90J) a été dissocié de cette conférence afin de privilégier un reveal en vidéo hier avec un focus sur le processeur Sony Cognitive XR, l'intégration en exclusivité du système Google TV, la norme HDMI 2.1 sur l'ensemble de la gamme (ALLM, eARC et VRR via une mise à jour car la technologie n'est pas finalisée par le HDMI Forum), le filtre X-Anti Reflection, un concurrent pour le traitement antireflet de Samsung, ainsi que le service de VoD/SVoD Bravia Core, lancé en partenariat avec Sony Pictures (technologie Pure Stream, qualité Blu-ray 4K UHD et Imax Enhanced avec un débit atteignant 80 Mb/s + "un certain nombre" de films seront disponibles gratuitement).Planning du CES 2021 :HiSense - 11 janvier à 14hLG - 11 janvier à 14hSamsung - 11 janvier à 15hPanasonic - 11 janvier à 16hPhilips - 11 janvier à 16hTCL - 11 janvier à 17hCanon - 11 janvier à 17hIntel - 11 janvier à 19hAMD - 12 janvier à 17hNvidia - 12 janvier à 18hAsus ROG - 12 janvier à 19 hAsus - 13 janvier à 6hMSI - 13 janvier à 20h