Epic prévoit de commencer le développement de son nouveau siège social cette année et la société continuera à être basée à son emplacement actuel à Crossroads Boulevard en attendant. Epic est fier d'appeler Cary sa maison depuis plus de 20 ans et s'est intégrée à la communauté en recrutant souvent sur place et dans les universités voisines, au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée et pris de l'ampleur dans l'industrie.



Bien que les plans pour le campus Epic n'en soient encore qu'à leurs débuts, la société travaille déjà avec la ville de Cary sur son développement et explore les façons dont une partie de cette propriété pourrait être utilisée par la communauté. Epic est reconnaissant envers la ville et ses dirigeants pour l'accueil qu'ils ont réservé à l'entreprise au fil des ans, et cette relation positive a joué un rôle important dans la décision d'Epic d'acquérir un campus qui assure son avenir à Cary pour les décennies à venir.

Condamné à la démolition, le centre commercial Cary Towne Center a été récupéré par Epic Games auprès de Turnbridge Equities et Denali Properties contre un chèque de 95 millions de dollars. En mettant la main sur une zone d'un peu plus de 352.000 m², l'éditeur américain prévoit d'y établir son nouveau siège social dès 2024 et de créer un campus pour ses employés, mais également les habitants de Cary, une ville en Caroline du Nord qui a ouvert les bras à la structure de Tim Sweeney dès 1999.