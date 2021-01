Mon Bordel Perso

ID:INVADED - Saison 1

Gleipnir - Saison 1

Deca Dence - Saison 1

Sing "Yesterday" For Me - Saison 1

Born to be on air ! - Saison 1

Golden Kamuy - Saison 3

Dorohedoro - Saison 1

My Hero Academia - Saison 4

Fire Force - Saison 2

Darwin's Game - Saison 1

Oyo les gens ! Avant tout bonne année ! Je vous souhaite une chose cette année, et c'est le fameux el classico "la santé" (compte tenu du truc est à la mode).Comme l'année précédente, je vais donner mon top 10 des animes 2020, mais avec une différence : cette fois pas de classement numéroté, mais un regroupement par niveau, avec le bronze (4 animes), argent (3 animes) et or (3 animes), qui correspond plus à mon ressentiPour les fans des scénarios à la Nolan, cet animé est fait pour vous !Je pense que c'est la relation la plus malsaine que j'ai vu dans un animé pour le moment !La plus belle surprise que j'ai eu à suivre un animé ! Si vous savez pas quoi regarder, perdez-vous dans le 2/3 premiers épisodes, histoire de vous donner un avis avant de poursuivre.Je suis pas fan spécialement du genre romantic, mais celui est original et sort du lot. La morale est dure à entendre, mais pour moi est la vérité et permet d'avancer dans la vie.Depuis que j'ai vu cette animé, je veux également rajouter dans mon trip japon (si le covid le veux bien) un tour à Sapporo ! La thématique de la radio est assez rare (voir unique) dans un animé et c'est mega intéressant ! En plus le personnage principal est plus que drôleIl ne fait que se bonnifer cette animé ! Notre chasse à l'homme continue, avec des révélations sur le passé tant attendu. J'ai hate de connaitre les dénouements.Les endings de cet animé sont des pépites ! L'univers est super glauque, mais c'est ce qui fait son charme. Ne trainez pas Netlfix pour la suite !Qu'est-ce que c'est bon qu'on en prends pas le spectateur pour un con (je te vois DBS). On s'attache parfaitement aux personnages, et les drames rencontrés nous atteignent également. On adore détester les antagonistes et la serie laisse l'ensemble des personnages la serie de briller.Un mot pour définir la série : MASTERCLASS ! Tout est parfaitement maitrisé du début à la fin. Les combats puent le dynamisme et la beauté. Le background d'antagoniste est classique, mais très bien amené. Un animé que je trouve personnellement sous coté.Je sais pas si je n'attendais rien, ou si je partais sur des mauvaises attentes, mais bon sang quel plaisir de suivre la série ! La tension est palpape, et on souhaite réellement que les héros survivent à l'épreuve. La belle surprise de l'année 2020.Et vous, c'est quoi vos animes de cette année ?